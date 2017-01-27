بعد جدل الدستور الروسي لسوريا.. لافروف: سنقدمه للجميع

بدأ الاجتماع الذي دعت له روسيا صباح الجمعة، والذي ضم إلى الجانب الروسي معارضين سوريين. واستهل وزير الخارجية الروسي الاجتماع بكلمة افتتاحية. وأعلن خلال كلمته أن محادثات الأزمة السورية المقررة في جنيف تأجلت من 8 فبراير حتى نهاية الشهر. وشدد على أن حوار أستانا الذي عقد في 23 يناير، ساعد الأمم المتحدة للتحضير لاجتماعات جنيف. وأضاف أن الأمم المتحدة لم تماطل وبذلت جهودها لإجراء محادثات سورية- سورية.

أما عن النقطة الأبرز، والتي شهدت، الخميس، جدلاً إعلامياً بعد الإعلان الروسي عن مسودة دستور أو مقترح لدستور سوري جديد، فقال لافروف إنه لا بدّ من العمل على صياغة دستور سوري جديد، وإن ما قدمته موسكو هو بمثابة تجميع للقواسم السورية المشتركة.

وفي رد مباشر على الانتقادات التي وجهت لهذا الموضوع، أكد لافروف أنه لا يمكن فرض أي دستور من دون التنسيق مع كافة الفرقاء السوريين. وأضاف أن روسيا ستقدم مشروع الدستور لكافة الأطراف السورية، إلا أنه لم يحدد من المقصود بتلك الأطراف "الحاضرة في لقاء موسكو" أم من ضمنها الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف السوري اللذان رفضا المشاركة.

وكانت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري تضمنت إزالة العبارات التي تشير إلى عروبة الجمهورية السورية، وأتاحت تغيير حدود الدولة عبر استفتاء عام، ومنحت البرلمان صلاحيات إضافية من أبرزها تنحية رئيس الجمهورية.

وقالت موسكو أنها عرضت على ممثلي المعارضة في أستانا مشروع دستور قامت باعداده. ومضى لافروف يقول "برأينا ان كل السوريين يجب ان يكونوا على اطلاع على المشروع قبل اللقاء في جنيف".

الهيئة العليا والائتلاف يرفضان المشاركة

وكان مسؤولون في الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف السوري المعارض رفضوا دعوات للقاء وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، في موسكو. ووصف رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الخميس، أحمد رمضان الدعوات بأنها "شخصية وشفهية وغير واضحة أو محددة".

وكان الائتلاف اتهم روسيا بالعمل على تشكيل وفد من شخصيات مقربة منها، لتمثيل المعارضة في مؤتمر جنيف الشهر المقبل. وقال نصر الحريري، القيادي في الائتلاف في اتصال مع "العربية" إن أي مفاوضات يتم فيها تغييب الهيئة العليا للتفاوض والائتلاف الوطني سيكون مصيرها الفشل.

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"موسكو تحاول تغيير مرجعيات الحل في سوريا"

إلى ذلك، عبّر الحريري وشخصيات أخرى في الائتلاف عن الاستياء مما وصفوه "محاولة موسكو تغيير مرجعيات الحل السياسي في سوريا والالتفاف على قضية المرحلة الانتقالية"، معتبرين أن "موسكو نفذت عملية مراوغة في اجتماعات أستانا، التي كان مخصصة لبحث القضايا العسكرية لتطرح على وفد المعارضة دستورا أعده خبراء روس".

وكانت الهيئة العليا للتفاوض رفضت الدعوة التي وجهتها موسكو إلى شخصيات محددة من الهيئة. وأشارت مصادر إلى أن الدعوة وجهت إلى أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني المعارض ونائبه عبد الحكيم بشار وعضو الهيئة السياسية هادي البحرة.

وكانت روسيا أعلنت عن سعيها جمع فرقاء المعارضة السورية على طاولة واحدة في موسكو الجمعة للالتقاء بلافروف، بهدف اطلاعهم على ما أسفرت عنه المحادثات ومحاولة تشكيل وفد موحد للمعارضة إلى مفاوضات جنيف المقررة في الثامن من الشهر المقبل.

منصتا القاهرة وموسكو وحزب الاتحاد الكردي

وحسب مصادر فقد وجهت موسكو الدعوات إلى شخصيات تمثل منصات موسكو والقاهرة وأستانا، أبرزهم قدري جميل وجمال سليمان وجهاد المقدسي ورندة قسيس، إلى جانب أحمد الجربا، زعيم تيار الغد السوري، ولؤي حسين، زعيم تيار بناء الدولة السورية، وكذلك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا.

وقد أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي تلقيه دعوة للمشاركة في الاجتماع. وأفاد مسؤول بالحزب لقناة "الحدث" أنه تم قبول الدعوة وسيشارك ممثل من الحزب في الاجتماع. وأعرب عن أمله في حوار فعلي يشمل كل السوريين يؤدي لوقف نزيف الدم في سوريا.