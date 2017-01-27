نظام الأسد عدّل بخط اليد على مسودة الدستور الروسية

حصلت صحيفة "الحياة" على تعديلات وضعها النظام على مشروع مسوّدة الدستور السوري الجديد الذي وضعته موسكو. وأبرز ما تضمنته هذه التعديلات، أن يُسمح لانتخاب بشار الأسد لولايتين على التوالي، ما يعني أن يترشح الأسد مجدداً في 2021.

بالإضافة إلى إعادة سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية وإلغاء "جمعية المناطق" التي تضم ممثلي المناطق المحلية، ومن ضمنها "الحكم الذاتي الكردي".

وبحسب صحيفة الحياة فإن مسؤولين سوريين وضعوا ملاحظاتهم بخط يدهم على مسوّدة الدستور، وتم إرسالها إلى دمشق وطهران، وهو ما يؤكد وجود مسوّدة الدستور السوري الجديد الذي تقدمّت به موسكو، على خلاف نفي النظام مراراً لهذا الموضوع سابقا.