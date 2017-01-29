قوات الأسد تسيطر على 3 قرى وتقترب من الباب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات بشار الأسد تتحرك نحو مدينة الباب، التي يسيطر عليها عناصر تنظيم داعش.

وأضاف المرصد أن النظام سيطر على ثلاث قرى، ليصبح على مسافة نحو 7 كيلومترات جنوب المدينة، فيما تواصل قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا عمليتها العسكرية من ناحية الشمال والمعروفة باسم درع الفرات.

إلى ذلك، وللمرة الأولى منذ أربع سنوات بعد اتفاق مع المعارضة المسلحة، تمكنت قوات النظام السوري من الدخول لمنشأة عين الفيجة المائية، التي تزود العاصمة دمشق بالمياه.

وأفادت مصادر في المنطقة أن مقاتلي الفصائل في وادي بردى بدأوا الانسحاب من منطقة نبع الفيجة "تزامناً" مع دخول عشرات من عناصر النظام بناء على اتفاق مبرم بين الطرفين.