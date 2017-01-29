مقتل جندي تركي في اشتباك مع "داعش" قرب الباب السورية

قال الجيش التركي إن جندياً قتل في اشتباكات مع مسلحي تنظيم "داعش" قرب مدينة الباب شمالي سوريا، اليوم الأحد، بينما يتواصل القتال بين مقاتلين سوريين تدعمهم أنقرة والإرهابيون.

ويحاصر المقاتلون السوريون المدعومون بقوات خاصة ودبابات وطائرات تركية، البلدة الواقعة تحت سيطرة "داعش" منذ ديسمبر/كانون الأول. وقالت تركيا مراراً إنها أوشكت على السيطرة على الباب رغم أن القوات لا تستطيع التقدم بسبب معارك الشوارع التي تخوضها مع مقاتلي التنظيم.

واستخدم المتشددون أيضاً السيارات الملغمة وغيرها من الأساليب لإلحاق أضرار بمقاتلي المعارضة. وذكر بيان الجيش أن جندياً تركياً قتل صباح اليوم الأحد في أحدث اشتباكات مع الإرهابيين في بلدة الغوز غربي الباب.