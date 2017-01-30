روسيا تغير على مواقع داعش في دير الزور

شنت ست قاذفات روسية طويلة المدى غارة جوية على مواقع تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور السورية، ودمرت نقطتي قيادة والعديد من مخازن الأسلحة، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء، أن ست قاذفات طويلة المدى قصفت أهدافاً لـ"داعش" في محافظة دير الزور.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن الطائرات أقلعت من أراضٍ روسية، لتشنّ أحدث ضربات جوية تستهدف الإرهابيين في المنطقة ذاتها في الأيام القليلة الماضية.

وتشهد مناطق في دير الزور اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والتنظيم، وسط قصف روسي متواصل لمواقع للتنظيم.