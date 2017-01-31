داعش يحاصر دير الزور.. والمساعدات الغذائية تُلقى جواً

في الوقت الذي تعيش فيه مدينة دير الزور حالة من التوتر الشديد، بعد أن سيطر داعش على مطارها العسكري السبت الماضي، واستقدم تعزيزات عسكرية، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء أنه استأنف إلقاء الغذاء جواً لمساعدة 93500 سوري في مدينة دير الزور السورية التي يحاصرها داعش.

وكانت عملية إسقاط مساعدات جوا توقفت في 15 يناير، بعد أن قسم عناصر التنظيم المدينة المحاصرة إلى قسمين، واجتاحوا منطقة الإنزال التي كانت تستخدم لـ 177 عملية إسقاط مساعدات جوا منذ إبريل.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن منطقة الإنزال الجديدة تستخدم الآن، وتم استئناف إسقاط الغذاء جوا في 29 يناير.

وتشهد عدة مناطق في محافظة دير الزور اشتباكات متقطعة بين قوات النظام وتنظيم داعش، وسط قصف روسي متواصل لمواقع للتنظيم.

وكانت طائرات حربية يعتقد أنها روسية نفذت الاثنين ضربات جوية استهدفت مناطق في محيط مطار دير الزور العسكري، بالتزامن مع استهدافها لمناطقة المقابر القريبة من المدينة، وسط استمرار الاشتباكات بوتيرة عنيفة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم "الدولة الإسلامية" من جهة أخرى، في محيط المقابر ومحاور أخرى بأطراف المدينة، وتأتي هذه الضربات مع استمرار العمليات العسكرية في مدينة دير الزور ومحيطها منذ الـ 14 من كانون الثاني/ يناير من العام الجاري 2017، في أعنف هجوم للتنظيم على المدينة منذ نحو عام.