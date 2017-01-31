مجلس الأمن يبحث الخطوات المقبلة بشأن الحل في سوريا

أفاد مراسل العربية بانعقاد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الثلاثاء، حيث سيستمع الأعضاء إلى تقرير من المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا حول الخطوات المقبلة، والتي ستقوم بها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا.

وبحسب المراسل من المتوقع أن يقوم دي ميستورا خلال هذه الجلسة بطلب تأجيل مفاوضات جنيف إلى أواخر فبراير المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء أستانا الذي عقد في 23 و24 يناير، برعاية روسية تركية إيرانية، كما بعد لقاء موسكو الذي دعت إليه روسيا قبل أيام عدد من الشخصيات السورية المعارضة، في حين رفضت الهيئة العليا للمفاوضات السورية والائتلاف المشاركة في اللقاء، وقد أعلن خلاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إمكانية تأجيل مفاوضات جنيف إلى أواخر فبراير.