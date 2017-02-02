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تركيا: نؤكد على حماية وتعزيز وقف النار في سوريا

المصدر: دبي - قناة العربية
قوات من سوريا الديمقراطية
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اعتبرت أنقرة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي التركي في أول رد فعل على إعلان دعم التحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية بمدرعات، أن التعامل مع "منظمات إرهابية" كنظراء ودعمها بالأسلحة بطرق مختلفة يشكل أرضية لتقوية الإرهاب وانتشاره، وفق تعبير بيان مجلس الأمن القومي التركي.

وأكد البيان أيضاً خلال اجتماعه الأربعاء، والذي حضره الرئيس رجب طيب أردوغان، على حماية وتعزيز وقف إطلاق النار في سوريا، وتناول نتائج محادثات أستانا بالتفصيل.

كما أشار البيان على مواصلة تركيا جهودها لبدء مرحلة الانتقال السياسي في سوريا، مع التأكيد على التزامها بمسؤولياتها الإنسانية.

وأضاف البيان على عزم اتخاذ كافة التدابير اللازمة داخل البلاد وخارجها ضد الهجمات الإرهابية التي تواجهها تركيا.

كلمات دالّة

#سوريا, #أنقرة, #بشار الأسد, #أكراد, #مجلس الأمن القومي التركي, #المعارضة, #أستانا

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