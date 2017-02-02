سوريا.. لقاء ثلاثي الاثنين في أستانا لبحث وقف النار

أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان في بيان، الخميس، أن روسيا وإيران وتركيا ستجري محادثات بشأن كيفية تطبيق وقف لإطلاق النار بسوريا في أستانا يوم السادس من شباط/فبراير.

يذكر أن اجتماع أستانا لمناقشة الأزمة السورية أسدل ستاره، في 25 كانون الثاني/يناير، ببيان ختامي يدعو لحوار مباشر بين المعارضة السورية ونظام الأسد، ويلحظ إنشاء آلية ثلاثية (بين روسيا وتركيا وإيران) لمراقبة وقف إطلاق النار بسوريا، إلا أن المعارضة أبدت تحفظات على هذا البيان، مشددة على ضرورة وضع حد للدور الإيراني في سوريا.

وجاء في البيان أن إيران وروسيا وتركيا "تحث المجتمع الدولي على دعم العملية السياسية من أجل سرعة تنفيذ كل الخطوات المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254".

ودعمت الدول الثلاث الراعية لمحادثات السلام في العاصمة الكازاخستانية، رغبة فصائل المعارضة بالمشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات التي ستجري في جنيف في الثامن من شباط/فبراير تحت رعاية الأمم المتحدة، وفق ما جاء في البيان الذي تلاه وزير خارجية كازاخستان، خيرات عبد الرحمنوف، في ختام يومين من المحادثات.

واتفقت الدول الثلاث على إنشاء آلية لتطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول/ديسمبر في سوريا، ومنع أي استفزازات "عبر خطوات ملموسة وباستخدام نفوذها على الأطراف".

وشدد البيان على أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع في سوريا، وأنه من الممكن فقط حله عبر عملية سياسية".