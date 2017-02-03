الائتلاف والهيئة العليا يشكلان وفد المعارضة لـ"جنيف 4"

ذكرت المعارضة السورية أنه سيتم تشكيل الوفد المشارك في مفاوضات "جنيف 4"، التي ستعقد في العشرين من فبراير/شباط، من قبل الائتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات ووفد فصائل الثورة العسكرية.

وكان وفد الائتلاف الوطني السوري قد تلقى توضيحا رسميا من المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا نفى فيه أن يكون قد ذكر أنه سيشكل بنفسه وفد المعارضة، موضحاً تصريحات سابقة له حيث كان يشير إلى أنه سيتأكد من أن هناك وفداً واحداً للمعارضة السورية في "جنيف 4".

وفي هذا السياق، أكد سالم المسلط الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة خلال لقاء الخميس مع برنامج "بانوراما" على قناة "العربية"، أن الهيئة العليا أنشِئت لتتكفل بتشكيل وفد للمفاوضات في جنيف.

وأضاف المسلط أن المعارضة ستلتقي بعد أيام في الرياض لتشكيل وفد المعارضة الذي سيضم أطيافا مختلفة من المعارضة.

في سياق متصل، تنطلق اليوم الجمعة في العاصمة التركية أنقرة اجتماع فصائل المعارضة العسكرية لبحث تشكيل وفد موحد إلى مفاوضات جنيف.

وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري أن أي عملية سياسية لن تتم من دون ممثلي الثورة السورية، مشدداً على أن الأمم المتحدة لن تستطيع تشكيل وفد المعارضة التفاوضي بنفسها.