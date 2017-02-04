إنقاذ 93 مهاجراً سورياً قبالة قبرص

أعلنت السلطات القبرصية السبت أنها أنقذت أكثر من 90 مهاجراً يعتقد أنهم سوريون كانوا على متن قارب قبالة الساحل الشمالي الغربي لجزيرة قبرص.

ورصد القارب الذي كان ينقل 93 شخصاً بينهم 47 طفلاً، على بعد ثمانية أميال من الساحل ليل الجمعة السبت، وجرت مرافقته إلى قرية كاتو بيرغوس في منطقة بافوس غرب قبرص.

وسيتم نقل المهاجرين إلى مركز استقبال على مشارف العاصمة نيقوسيا السبت بعد إخضاعهم لفحوص طبية، بحسب السلطات.

وذكر الإعلام المحلي أن المهاجرين أبلغوا الشرطة أنهم انطلقوا من تركيا ودفع كل منهم ألفي يورو للوصول إلى قبرص.

وتقع قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، على بعد 100 كلم من سوريا، إلا أنها لم تشهد تدفقاً للاجئين من البلد الذي يشهد حرباً.

إلا أن مهربي البشر الذين ينقلون المهاجرين من تركيا يستهدفون مدينة بافوس. وفي أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر تم إنقاذ 83 و128 مهاجراً على التوالي عند الشواطئ القبرصية.