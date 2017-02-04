"سوريا الديمقراطية" تبدأ مرحلة جديدة من معركة الرقة

أفاد بيان لتحالف قوات سوريا الديمقراطية ببدء مرحلة جديدة من الهجوم على مدينة الرقة، الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

وقال البيان، الصادر عن التحالف المدعوم أميركياً، إن الهدف من المرحلة الجديدة من هجوم تحالف قوات سوريا الديمقراطية في الرقة هو استكمال تطويق المدينة.

وآخر كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن مصدر عسكري كردي أن "المرحلة القادمة" من حملة تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش بسوريا تهدف إلى عزل مدينة الرقة نهائياً، وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها التنظيم في محافظة دير الزور جنوبا.

وزودت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حلفاءها في سوريا بمركبات مدرعة لأول مرة، ما يوسع الدعم منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.