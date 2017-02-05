عندما يتبادل الإرهابيون الهدايا.. تعرَّف على القصة!

أرسل الأمين العام لميليشيات "حزب الله" المصنّف إرهابياً، هدايا "غذائية" إلى مرتزقة ميليشيات "النجباء" العراقية الإرهابية التي كانت شريكاً أساسياً مع الحزب السالف وبقية الميليشيات الإيرانية، بقتل أهل حلب الشرقية وطرد من تبقى منهم وتهجيرهم قسرياً.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية في خبر لها بعنوان: "هدية حسن نصرالله إلى مقاتلي النجباء على جبهة حلب" السبت، إن "مواقع التواصل الاجتماعي" تداولت صوراً لحصص غذائية "ووسائل أخرى" لم تحددها، مقدَّمة من حسن نصرالله إلى "مقاتلي النجباء على جبهة حلب". على حد ما ذكرته الوكالة السابقة دون أن تشير إلى المصدر.

ويشار إلى أن الموقع الالكتروني لحركة "النجباء"، كان نشر خبراً، الجمعة، عن الواقعة، وأكد فيه "وصول مساعدات مرسلة من الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله". ونقل عن "مراسل النجباء" وصول شاحنات "محملة بالأغذية والمواد العينية وصلت إلى قاطع النجباء في حلب" وأنها "مرسلة من حسن نصرالله". كما أكد الخبر.

ونشر الموقع الالكتروني لحركة "النجباء" صوراً من تلك "الهدايا" بتعبير وكالة "مهر" أو "المساعدات" بتعبير "النجباء"، يظهر فيها علم "حزب الله" على الشاحنات المحملة بالهدايا، حيث تظهر الملصقات عليها حاملة لشعار: "هدية الأمين العام حسن نصرالله إلى المجاهدين". وتظهر أنواع أغذية معلبة مختلفة بالصور.

وميليشيا "النجباء" العراقية تتبع عقائدياً لعلي خامنئي مرشد إيران، وهي واحدة من عشرات الميليشيات الطائفية التي أرسلتها طهران إلى سوريا للقتال لصالح الأسد وقتل السوريين تحت عناوين تحريضية وبث الفرقة بين أبناء الشعب السوري. وسبق لزعيم "النجباء" ويدعى الشيخ أكرم الكعبي، أن توجه منذ أسابيع إلى أهل مدينتي كفريا والفوعة التابعتين لمحافظة إدلب، وهما مدينتان تضمان أغلبية شيعية، برسالة تحريض لإيقاع مزيد من الفتنة في نسيج المجتمع السوري، ونشرت "العربية.نت" خبرا عنها في حينه.