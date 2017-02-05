لافروف يدعم جولة محادثات سوريا بإشراف الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تدعم مواصلة المحادثات بشأن الأزمة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف لافروف في مقابلة نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت اليوم الأحد أن المحادثات الدولية بشأن سوريا التي عقدت في أستانا عاصمة كازاخستان في يناير/كانون الثاني مثلت "انفراجة" في جهود حل الأزمة.

وقال إن شكل محادثات أستانا بين ممثلين للرئيس السوري بشار الأسد وجماعات المعارضة لا ينبغي أن يحل محل محادثات جنيف التي قادها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا.

وقال دبلوماسيون لصحفيين يوم الثلاثاء إن الجولة المقبلة من محادثات جنيف تحدد موعدها يوم 20 فبراير/شباط. وكان من المقرر أن تبدأ في الثامن من فبراير لكن لافروف قال الأسبوع الماضي إنها تأجلت.

وأكد الوزير موقف موسكو بشأن العلاقات مع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب. وقال لافروف إن البلدين في موقع يؤهلهما لحل مشكلاتهما الثنائية وتحسين العلاقات وتنسيق الجهود لمحاربة "الإرهاب الدولي" لكن ذلك لن يتحقق إلا على أساس الاحترام المتبادل.