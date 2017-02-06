نعسان آغا: روسيا تفرض أسماء موالية للنظام على المعارضة

أعلن رياض نعسان آغا المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية أن الجولات الثلاث الأخيرة للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لم يكن موفقاً فيها.

وأضاف نعسان آغا في مقابلة مع قناة "الحدث" مساء الأحد أن روسيا تفرض على المعارضة أسماء الأولى أن تكون ضمن وفد النظام، مضيفاً أن وزير الخارجية الروسي ليس لديه تعريف دقيق من هو المعارض.

إلى ذلك، أكد آغا أنه لا يوجد وفد للمفاوضات في المرحلة الراهنة، مضيفاً أنه سيتم تشكيل وفد التفاوض إلى جنيف 4 في اجتماع يعقد في الرياض ويضم عدداً من أطياف المعارضة.

وكانت أنقرة شهدت الأحد أيضاً اجتماعات للمعارضة السورية من أجل بحث تشكيل وفدها إلى مفاوضات جنيف 4. كما شهدت الجمعة أيضاً اجتماعات مماثلة، حيث خرج المجتمعون بموقف واضح من الدستور الذي اقترحته روسيا، كما التقسيمات الإدارية المقترحة في سوريا. واعتبر المجتمعون، ومن بينهم منسق الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الائتلاف الوطني ومسؤول رفيع في الخارجية التركية، أن النقاش في الدستور والحكم الذاتي أمر غير مقبول في الوقت الحالي.