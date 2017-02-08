عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

أميركا: اقتحام الرقة قريباً وعزلها عن الموصل خلال أشهر

المصدر: العربية.نت
قوات سوريا الديمقراطية التي تحارب "داعش" وتدعمها أميركا في محيط الرقة
رابط مختصر

قال الجيش الأميركي، الأربعاء، إنه يتوقع أن تعزل القوات التي تساندها الولايات المتحدة الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا بصورة شبه تامة في الأسابيع القليلة المقبلة، ما يمهد الطريق أمام مسعى للسيطرة على المدينة.

كما أضاف الكولونيل بسلاح الجو، جون دوريان، وهو متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يتمركز في بغداد "ما نتوقعه هو أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستُعزل المدينة بصورة شبه تامة، ثم ستكون هناك مرحلة اتخاذ قرار بالاقتحام. لن نعطي التوقيت المحدد لمسعى السيطرة على المدينة".

الكولونيل جون دوريان الكولونيل جون دوريان

لكن متحدثاً باسم أكبر قائد عسكري أميركي في العراق توقع استعادة الرقة والموصل خلال أشهر. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن اللفتنانت جنرال بالجيش الأميركي ستيفن تاونسند قوله: "أعتقد أننا سنرى خلال الشهور الستة المقبلة نهاية (لحملتي الموصل والرقة)".

آثار الغارات ضد داعش في الموصل آثار الغارات ضد داعش في الموصل

وأكد المتحدث باسم تانونسند، الكولونيل بسلاح الجو جون دوريان، هذه التصريحات لوكالة "رويترز".

الجنرال ستيفن تاونسند الجنرال ستيفن تاونسند

من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن مقاتلين سوريين تدعمهم أنقرة أصبحوا داخل مدينة الباب السورية، وسيستعدون لعملية محتملة في الرقة معقل داعش في سوريا.

كلمات دالّة

#داعش, #تنظيم, #إرهاب, #سوريا, #الرقة, #عزل, #تركيا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر