الائتلاف يطالب بإحالة ملف صيدنايا لـ"الجنائية الدولية"

دعا الائتلاف السوري المعارض مساء الثلاثاء مجلس الأمن إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بعد نشر منظمة العفو الدولية تقريرا كشف عن شنق النظام السوري لـ13 ألف سجين في سجن صيدنايا خلال السنوات الخمس الماضية.

واعتبر الائتلاف أن وضع حد للإفلات من العقاب، خطوة ضرورية لوقف دوامة العنف في سوريا، مطالبا بتحويل ملف سجن صيدنايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد الائتلاف على ضرورة السماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز التي يديرها النظام السوري دون أي عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي.