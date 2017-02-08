تبادل للأسرى بين النظام والمعارضة بريف حماة

قالت مصادر المعارضة السورية إن عملية تبادل للأسرى مع قوات النظام تمت في منطقة قلعة المضيق في حماة، وتم الإفراج عن معتقلات في سجون النظام مقابل سيدات من مناطق النظام تحتجزهن المعارضة منذ عامين.

وأكدت مصادر المعارضة أن من ضمن المفرج عنهم من سجون النظام الناشطة رشا شربتجي وأطفالها الخمسة المعتقلون معها منذ خمس سنوات، إضافةً إلى معتقلات من ريف دمشق وإدلب وحلب ودير الزور.

بالمقابل أفرجت المعارضة عن مجموعة سيدات احتجزتهم فصائل من المعارضة المسلحة أثناء معارك في بلدة سلمى بريف اللاذقية في أغسطس/آب 2013، وجميعهن من الطائفة العلوية.

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق على هذه الصفقة تم بين منظمة تحرير الأسرى التابعة للمعارضة وبين غرفة العمليات العسكرية التابعة للنظام في بلدة سلمى بريف اللاذقية واستمرت المفاوضات حول هذه الصفقة أكثر من عامين.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية تبادل الأسرى بين النظام والمعارضة شملت 112 امرأة.