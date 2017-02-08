قلق أممي من منع دخول قوافل الإغاثة لمحاصري سوريا

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن عدم السماح للقوافل الإنسانية بنقل المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا.

وأوضحت متحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنه من الضروري السماح بدخول قوافل المساعدات وبدون شروط وبشكل دائم إلى ما يقرب 5 ملايين شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، بينهم 600 ألف شخص عالقون في مناطق محاصرة.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن قافلة إنسانية واحدة فقط تمكنت من نقل مساعدات إلى 40 ألف مدني في سوريا في شهر يناير/كانون الأول في حين أن أكثر من 900 ألف مدني ينتظرون إغاثتهم.