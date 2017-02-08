46 قتيلاً.. حصيلة جديدة للغارات على إدلب السورية

ارتفعت حصيلة قتلى الغارات التي استهدفت الثلاثاء مقرات تابعة لجبهة فتح الشام (النصرة سابقا) في شمال غرب سوريا إلى 46 قتيلاً على الأقل بينهم 24 مدنياً، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

كما أفاد المرصد بارتفاع حصيلة قتلى الغارات التي استهدفت المقرات ومحيطها في مدينة إدلب إلى 46 شخصاً على الأقل، بينهم 24 مدنياً. وذكر أن بين المدنيين 10 أطفال و11 امرأة، مرجحاً ارتفاع حصيلة القتلى لوجود جرحى في حالات خطرة.

ولم يتضح وفق ما صرّح به المرصد ونقلته فرانس برس ما إذا كانت الطائرات التي شنت الغارات روسية.

إلا أن الجيش الروسي أكد الثلاثاء أن طائراته "لم تشن أي ضربات على إدلب البارحة أو خلال هذا الأسبوع أو حتى منذ بداية العام 2017".