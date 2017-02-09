حزب الله يعرض على المعارضة "عودة" مشروطة للقلمون

أعلنت الهيئة الشرعية واللجنة المدنية في منطقة وادي حميد بالقلمون السوري أن ميليشيا حزب الله أرسلت لهم عرضاً من أجل عودة المهجرين في لبنان إلى بعض قرى القلمون، بشروط لا يزال قيد الدرس، وفق بيان الهيئة.

وأوضحت مصادر لقناة "الحدث"، الخميس، أن حزب الله يعرض انسحابه من 10 مناطق في القلمون الغربي المحاذي للحدود اللبنانية، مقابل عودة أهالي هذه المناطق.

وأشارت الهيئة في بيان لها مساء الأربعاء إلى "أنه تم عقد اجتماع مصغر أولي لتشكيل لجنة تفاوضية لمتابعة مجريات التفاوض والتحقق من جديتها.

وأضاف البيان أنه "بعد اجتماع اللجنة التفاوضية عقد لقاء موسع في منطقة وادي حميد لدرس بنود التفاوض، تمثلت فيه جميع شرائح المهجرين وممثلون عن كل الفصائل العسكرية لتحقيق أفضل النتائج وتحصيل أعلى سقف من مطالب أهل السنّة من دون التنازل عن ثوابتنا ومبادئنا من حفظ الدين والأرض والعرض، وما زال الأمر بين الأخذ والرد".

يذكر أن العديد من أهالي القلمون المهجرين فروا إلى مدينة عرسال اللبنانية.