رئيس برلمان كازاخستان: "جنيف1" مرجعية الصراع السوري

أكد قاسم جومارت توكايف رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الكازاخستاني في حوار خاص أن اتفاقية جنيف (1) تظل حتى الآن المرجعية الدولية الوحيدة في الصراع السوري.

وقال توكايف إن رؤساء روسيا وتركيا وإيران تقدموا بعرض لرئيس بلاده نور سلطان نازارباييف لإجراء محادثات بشأن التسوية السورية في العاصمة أستانا، وجاء ذلك ردا على سؤال حول العوامل التي جعلت عاصمة كازاخستان تستضيف المحادثات السورية أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث اتجهت الأنظار نحو كازاخستان بعد وساطتها الناجحة في المصالحة الروسية التركية.

وأضاف المسؤول الكازاخستاني أن اختيار أستانا بدا منطقيا تماماً كمكان لإجراء محادثات حول التسوية السورية، حيث تتمتع كازاخستان بعلاقات ثقة متبادلة مع جميع الأطراف المعنية بالملف السوري.

وأكد توكايف، الذي سبق وشغل منصب رئيس وزراء ووزير خارجية بلاده، أن إنهاء الحرب في سوريا وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل عام، يصب في مصلحة كازاخستان، التي تعد من أكبر دول أوراسيا، وهي جزء من العالم الإسلامي، وكذلك عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2017-2018.

وأوضح أن رئيس كازاخستان نازارباييف يسعى لاستخدام كل فرصة لإيجاد وسيلة للخروج من هذا الوضع الصعب، الذي تمر به الجمهورية العربية السورية، والوساطة متعددة الأطراف، هي البديل الوحيد للاقتتال الدائر، وقد حاولنا في كازاخستان تهيئة جميع الظروف اللازمة لمثل هذا الحوار (حوار متعدد الأطراف) في العاصمة أستانا، وحصلت بذلك المفاوضات السورية على فرصة ثانية دفعة جديدة.

نتائج جولة أستانا

وحول ما حققته محادثات أستانا، قال الدبلوماسي الكازاخستاني المخضرم: أولا، حقيقة مهمة حدوث الاجتماع في أستانا، حيث كان من الصعب جدا جمع كل الأطراف على طاولة واحدة، ولا سيما لأولئك الذين يقاتلون ضد بعضهم البعض. ثانيا، اجتماع أستانا، وضع الأساس لوضع حد للعنف والتقارب بين الفصائل السورية المختلفة، بما في ذلك المسلحة، ثالثا، تم الاتفاق على إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه بالكامل.

وتابع توكايف: من المستحيل حل جميع المشاكل في غضون يومين بعد 6 سنوات من الحرب الدامية، ولكن نأمل أن أستانا كانت بداية عملية من أجل استعادة الاستقرار والتنمية في سوريا، ونحن نتحدث عن القضاء على الكراهية المتبادلة التي تراكمت على مدى سنوات من الحرب الوحشية، ومؤخرا أصبح معروفا عن اجتماع الخبراء، بما في ذلك ممثلين عن الأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية ثلاثية (روسيا، تركيا، إيران)، وهي تجري هذه الأيام في أستانا.

وذكر المسؤول الكازاخستاني أن أستانا هي مقر انعقاد المؤتمرات العادية لزعماء الأديان العالمية والتقليدية. وعقدت فيها القمة التاريخية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، ورابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وجولتان من المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن ورئيس كازاخستان، وجميع الكازاخستانيين على استعداد للمساهمة في إحلال السلام الذي طال انتظاره.

وأكد توكايف أننا جميعا بحاجة إلى العمل بجد كي نكون قادرين على التحدث بموضوعية حول استعادة السلام في سوريا.

وحول الفترة التي شغل فيها قاسم جومارت توكاييف منصب نائب أمين عام الأمم المتحدة، ومدير عام منظمة الأمم المتحدة في جنيف، حيث كان شاهدا على بدء التفاوض في الملف السوري هناك، قال توكايف: في ذلك الوقت قمت بتنظيم أول مؤتمر دولي حول سوريا "جنيف 1" الذي عقد في 30 يونيو/حزيران عام 2012. وأسفر الاجتماع عن بيان جنيف "مجموعة العمل بشأن سوريا"، وتظل هذه الوثيقة حتى اليوم المرجعية المؤسساتية الدولية الوحيدة في الصراع السوري.

درو مركزي للأمم المتحدة

وتابع: جنيف هي منصة حوار الأمم المتحدة بشكل كامل، وعلينا أن نبذل كل جهد ممكن لتعزيز الدور المركزي لهذه المنظمة العالمية في الشؤون الدولية، لكن أستانا تمكنت من توفير عملية غير مسبوقة من أشكال التفاوض، فقد قدمت منصتها للمشاركين وساطة دولية واسعة ومتعددة الأطراف، ولعبت كازاخستان دورا هاما في ذلك، وإنه لشرف عظيم استضافة هذا الحدث العالمي الفريد، وقد تم في استانا اختبار الثقة السياسية بين الأطراف المتحاربة، ومن أجل تحقيق السلام في سوريا نحتاج إلى استخدام كافة الميزات والجهود.

وحول ما إذا كان لدى كازاخستان وصفة أو مبادرة للحل في سوريا، قال توكايف إن الحقيقة الثابتة اليوم هو أنه لا توجد وصفة عند أحد للحل في سوريا، فهناك الكثير من التناقضات، وبالإضافة للتناقضات بين الطرفين السوريين، هناك أزمة جيوسياسية، ومشاركة غير مسبوقة في الحرب من جانب منظمات إرهابية.

واختتم توكايف الذي سبق وشغل لسنوات طويلة وزير خارجية بلاده، أنه في الدبلوماسية، لا توجد حلول معجزة، وإنما كلها ترتكز على الحكمة والصبر والقدرة على تقديم تنازلات، لذلك كل طرف من المشاركين في عملية أستانا يجب عليه أن يتخطى الطريق الوعرة من جانبه بهدف الوصول إلى المستقبل الهادئ في سوريا.