لأول مرة..درع الفرات تشتبك مع قوات الأسد بالباب السورية

أفاد مصدر في الجيش الحر بوقوع اشتباكات بين قوات درع الفرات المدعومة من تركيا وقوات نظام الأسد لأول مرة قرب مدينة الباب الحدودية مع تركيا.

كما أكد المصدر نفسه أن المدفعية التركية قصفت قوات الأسد قرب الباب.

وأشار إلى أن الاشتباكات بين فصائل الجيش الحر وقوات النظام جرت على جبهة أبو الزندين غرب مدينة الباب، وكان مقاتلو الجيش الحر المدعومون من تركيا شنوا هجوما كبيرا داخل مدينة الباب، التي يسيطر عليها داعش، وذلك بعد يوم من اختراقهم دفاعات التنظيم في معقلهم المتبقي في محافظة حلب.

وبحسب أحد قادة المعارضة من قوات درع الفرات فإن مقاتليها يعملون مع قادة أتراك، يتقدمون من منطقة قرب البوابات الغربية للمدينة التي اقتحموها أمس.

فيما أكد قائد إحدى الفصائل الرئيسية بالجيش السوري الحر أن القوات في شمال شرقي الباب انتزعت السيطرة على قريتين رئيسيتين كانت أُخرجت منهما مرارا في معارك سابقة بسبب هجمات انتحارية متعاقبة.

من جانبه أعلن الجيش التركي، اليوم الخميس، أنه قتل أربعة وأربعين متطرفا في هجمات بالمدفعية وهجمات جوية واشتباكات .

كما سقط خمسة جنود أتراك على الأقل في هذه الاشتباكات.