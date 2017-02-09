مقتل 11 من القاعدة في غارتين أميركيتين قرب إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مساء الأربعاء أن القوات الأميركية نفذت ضربتين جويتين قرب إدلب بسوريا هذا الشهر مما أدى إلى مقتل 11 عنصراً من القاعدة بينهم عضو تربطه صلات بزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن وزعماء كبار آخرين من التنظيم.

أضافت الوزارة أن ضربة نفذت في 4 فبراير/شباط قتلت أبو هاني المصري التي قالت إنه كان يشرف على إنشاء وإدارة الكثير من معسكرات تدريب القاعدة في أفغانستان في الثمانينات والتسعينات حيث "جند ولقن ودرب وسلح آلاف الإرهابيين".

وقالت الوزارة في بيان إن المصري كانت تربطه صلات بأسامة بن لادن وبزعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري.

وأضافت الوزارة أن 10 من أعضاء القاعدة قتلوا في ضربة جوية أخرى نفذت في 3 فبراير/شباط على مبنى يستخدم كمقر للاجتماعات.