محادثات جديدة في أستانا بمشاركة وفدي النظام والمعارضة

أكدت وزارة الخارجية في كازاخستان، السبت، مشاركة الوفدين السوريين وفد النظام والمعارضة المسلحة في محادثات أستانا منتصف الشهر الجاري.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية أن جولة محادثات سورية جديدة ستعقد في أستانا الأربعاء والخميس المقبلين، وستركز على تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا واتخاذ إجراءات لفرض الاستقرار في مناطق معينة وإقرار قواعد لمجموعة عمل مشتركة والاتفاق على تدابير أخرى لتثبيت وقف إطلاق النار.

فيما تم توجيه دعوة لوفدي الحكومة السورية والمعارضة إلى جانب مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا لتلك الاجتماعات التي ستعقد يومي 15 و16 فبراير.

جاء ذلك فيما تتواصل اجتماعات المعارضة السورية في الرياض لليوم الثاني على التوالي.

وكانت مصادر في الائتلاف السوري لقوى المعارضة والهيئة العليا للمفاوضات أكدت في وقت سابق أن أجواء إيجابية تسود اجتماع المعارضة السورية في الرياض، الذي بدأ الجمعة ويستمر اليوم السبت، للبحث في تشكيلة وفدها إلى محادثات جنيف4 المرتقبة في الـ 20 من الشهر الجاري، والتي علم أنه سيضم 20 مفاوضاً و20 استشارياً من جميع أطياف المعارضة السياسية والعسكرية.