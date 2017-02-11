"درع الفرات" تسيطر على مناطق جديدة داخل "الباب"

بينما تشهد المحاور الغربية والجنوبية الغربية والشمالية من مدينة الباب السورية، اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة السورية المشاركة في عملية "درع الفرات" (المدعومة من تركيا) من جانب، وعناصر من داعش من جانب آخر، حققت قوات درع الفرات الجمعة تقدماً لافتاً بالسيطرة على مستشفى الحكمة وجبل الشيخ عقيل ومنطقة السكن الشبابي داخل مدينة الباب.

أما على الجبهة الجنوبية للمدينة، فقد تمكنت قوات النظام المدعومة بميليشيا حزب الله وتحت غطاء من المدفعية الروسية من تحقيق تقدم هام بالسيطرة على قرية أبو طلطل المحاذية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقد جعل هذا التقدم قوات النظام على بعد مئات الأمتار من الباب.

إلى ذلك، أعلن الجيش التركي، السبت، تحييد 43 إرهابياً من تنظيم "داعش"، في اشتباكات وقصف مدفعي وجوي لقواته ضد 245 هدفاً للتنظيم، شمالي سوريا في إطار عملية درع الفرات. جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان التركية العامة، حول سير عملياتها شمالي سوريا في إطار عملية "درع الفرات" في يومها الـ 172 (الجمعة).