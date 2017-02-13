وزيرا خارجية روسيا وأميركا بألمانيا يبحثان الملف السوري

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، قوله اليوم الاثنين إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأميركي، ريكس تيلرسون، قد يجتمعان في ألمانيا لبحث الأوضاع في سوريا.

في سياق متصل، أعلن الكرملين اليوم أن هناك حديثاً عن احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، دونالد ترمب، قبل قمة مجموعة الـ20 في يوليو/تموز لكن لم يحدد شيء بعد.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر على الهاتف مع الصحافيين إن مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل فلين، وسفير روسيا لدى واشنطن سيرغي كيسلياك لم يناقشا في اتصال هاتفي تم مؤخراً بينهما رفع العقوبات عن موسكو، التي باتت حالياً مثار جدل في الولايات المتحدة.