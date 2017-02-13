المعارضة: لن نشارك بأستانا لعدم التزام روسيا

أفاد مسؤول بالمعارضة السورية أن وفد المعارضة لن يحضر المحادثات في كازاخستان هذا الأسبوع لعدم التزام روسيا بما اتفق عليه في اجتماع سابق.

واعتبر مسؤول ثانٍ بالمعارضة أنه "يجب على النظام السوري تقديم دلائل على حسن النية قبل اجتماع أستانا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الخارجية في كازاخستان أكدت السبت مشاركة الوفدين السوريين، وفد النظام ووفد المعارضة المسلحة في محادثات أستانا منتصف الشهر الجاري.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية أن جولة محادثات سورية جديدة ستعقد في أستانا الأربعاء والخميس المقبلين، وستركز على تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا واتخاذ إجراءات لفرض الاستقرار في مناطق معينة وإقرار قواعد لمجموعة عمل مشتركة والاتفاق على تدابير أخرى لتثبيت وقف إطلاق النار.