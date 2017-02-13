النظام السوري يعلن استعداده لتبادل السجناء مع المعارضة

نقل تلفزيون النظام السوري اليوم الاثنين عن مصدر رسمي قوله إن النظام السوري مستعد لمبادلة سجناء لديه بسجناء لدى المعارضة.

ونقل خبر عاجل على قناة الإخبارية التلفزيونية المملوكة للنظام عن حكومته قولها إنها مستعدة لمبادلة مسجونين لديها بسجناء لدى المعارضة من الرجال والنساء والأطفال المدنيين والعسكريين حرصا على كل مواطن سوري مختطف في أي مكان.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذل من أجل الاجتماع المقبل في أستانا.

وكانت وزارة الخارجية في كازاخستان قالت يوم السبت إن دعوات وجهت لوفدي النظام السوري ومقاتلي المعارضة لحضور اجتماعات بشأن الأزمة السورية في العاصمة أستانا في 15 و16 فبراير/شباط.