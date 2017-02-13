انقسامات بالمعارضة السورية حول تشكيلة وفد محادثات جنيف

أثارت التشكيلة التي أعلنتها الهيئة العليا للمفاوضات للوفد المفاوض في جنيف الكثير من الانقسامات في صفوف المعارضة، حيث أعلنت مجموعتا موسكو والقاهرة اتجاههما لرفض التشكيلة المعلنة والمطالبة بآخرى متوازنة.

واتهمت أطراف معارضة قوى خارجية دون أن يسمها بمحاولة فرض أجندتها على تشكيلة الوفد المفاوض لمحادثات جنيف.

وكانت قد تمت أخيراً بعد يومين من المحادثات بين أطياف المعارضة السورية في الرياض الموافقة على تشكيلة الوفد المفاوض الذي سيشارك في محادثات جنيف4.

ويتكون الوفد المفاوض بحسب البيان الصادر عن الهيئة من 21 عضواً، موزعين بين 9 أعضاء من الائتلاف وهيئة التفاوض، إضافة إلى مستقلين، و10 أعضاء من الفصائل العسكرية، إضافة إلى عضوين آخرين من مجموعتي القاهرة وموسكو اللتين تؤيدان الحل السلمي للأزمة السورية.

فيما أكد كبير المفاوضين ضمن الوفد محمد صبرا أن التشكيلة تشهد تمثيلاً متوازناً وعادلاً لكل القوى.