صبرا: وفد المعارضة إلى جنيف الأكثر تمثيلاً لقوى الثورة

كشف كبير المفاوضين السوريين في وفد المعارضة إلى جنيف، محمد صبرا، في مقابلة مع "الحدث"، أن كل القوى السياسية التي شاركت وأسست منصتي موسكو والقاهرة ممثلة بشكل أساسي في وفد المعارضة.

واعتبر صبرا أن وفد المعارضة إلى جنيف الأكثر تمثيلاً لأغلب القوى بما في ذلك القوى العسكرية التي لها 10 مقاعد تمثل أكثر من 85% من عدد مقاتلي فصائل المعارضة في سوريا.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات أجرت اجتماعات مكثفة على مدى يومين في الرياض، تمخضت عن اتفاق على تشكيل وفدها إلى جنيف.

وقال المتحدث باسم الهيئة، منذر ماخوس، إن "عدد أسماء أو عدد الشخصيات السياسية في الوفد التفاوضي للهيئة العليا للمفاوضات هم 9 أشخاص بالإضافة إلى مقعدين أحدهما لمنصة القاهرة والآخر لمنصة موسكو".

كما أوضح بيان للهيئة أن الوفد يتكون من 21 عضواً برئاسة نصر الحريري وأليس مفرج نائبة للرئيس، على أن يكون محمد صبرا كبيراً للمفاوضين.