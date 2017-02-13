قتيل الأسد.. بـ95 دولارا فقط

قام النظام السوري بتكريم عائلات مقاتليه، الذين قُتلوا وتوزيع مكافآت لهم بلغت قيمتها 95 دولاراً أميركياً لكل عائلة، ما أثار انتقادات معارضيه ومؤيديه على حد سواء.

وقد التقط أحد إعلاميي نظام الأسد صوراً توثق تسلُّم عائلات بعض قتلى الحرس الجمهوري لتعويضاتهم هذه ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أصبحت التعويضات التي توزَّع على قتلى جنود الأسد محل سخرية معارضيه ومؤيديه، فمن ساعات حائط إلى علب حلوى وصولاً للأغنام، يستمر الابتكار في إذلال أهالي القتلى. وآخر هذه الابتكارات تنظيم حفل فني لدعم 11 أسرة فقدت أبناءها.