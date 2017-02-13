"جنيف 4" تبدأ بـ23 فبراير.. ويسبقها 3 أيام من المشاورات

أعلنت متحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الاثنين، أن المبعوث أصدر دعوات لمحادثات السلام السورية، المقرر افتتاحها في جنيف في 23 فبراير/شباط الحالي، موضحةً أنه سيسبقها 3 أيام من المشاورات.

وقالت يارا شريف: "نستطيع أن نؤكد أن الرسائل أرسلت اليوم، والوفود ستصل يوم 20 شباط/فبراير أو بحدوده.. قبل البداية الرسمية للمفاوضات المقررة في 23 شباط/فبراير"، مضيفةً أن "المشاورات مستمرة أيضاً".

وكان دي ميستورا أعلن نهاية الشهر الفائت في نيويورك إرجاء المفاوضات من 8 إلى 20 شباط/فبراير، موضحاً أن هذا الأمر سيمنح المعارضة السورية مزيداً من الوقت للاستعداد.

والأحد، كشف الائتلاف الوطني السوري المعارض أسماء الأعضاء الـ21 للوفد الذي سيمثله في المفاوضات مع دمشق.