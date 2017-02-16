البنتاغون يدرس نشر قوات مقاتلة في سوريا

قالت محطة تلفزيون "سي إن إن"، الأربعاء، إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد توصي بأن تنشر الولايات المتحدة قوات نظامية مقاتلة في سوريا للمرة الأولى لقتال داعش.

ويعمل عدد صغير من القوات الخاصة الأميركية في البلد الذي تمزقه الحرب، لكن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما رفضت وضع قوات مقاتلة في خضم الحرب الأهلية في سوريا.

وقالت الشبكة التلفزيونية الأميركية، إن البنتاغون لم يقدم حتى الآن مقترحا لنشر القوات إلى البيت الأبيض.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه، إن الولايات المتحدة لديها بالفعل عدد صغير من جنود القوات الخاصة في سوريا. وأضاف أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، ولم تقدم أية خيارات لترمب.