المرصد: مقتل 34 مدنياً بقصف تركي على الباب السورية

قتل 34 مدنياً على الأقل، بينهم 17 طفلاً، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في قصف قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية نفذته على مدينة الباب السورية.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، إن "34 مدنياً على الأقل، بينهم 17 طفلاً، قتلوا جراء قصف مدفعي وغارات تركية على مدينة الباب في الساعات الـ24 الأخيرة".

من جهته، أعلن الجيش التركي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول، مقتل "15 من إرهابيي تنظيم داعش" نتيجة "للعمليات العسكرية البرية والجوية" التي تنفذها قواته في المدينة.

وتشكل مدينة الباب التي تعد آخر أبرز معقل لداعش في محافظة حلب (شمال) منذ نحو شهرين، هدفاً رئيسياً لعملية "درع الفرات" التي تنفذها القوات التركية وفصائل سورية معارضة قريبة منها.

وبدأت تركيا في 24 آب/أغسطس حملة عسكرية غير مسبوقة داخل سوريا ضد التنظيم والفصائل الكردية المقاتلة. وحققت العملية تقدماً سريعاً في بدايتها، إلا أنها تباطأت مع اشتداد القتال للسيطرة على مدينة الباب منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن المدينة هدف أيضاً لهجوم تنفذه قوات النظام السوري وحلفاؤها من ناحية الجنوب. وقد باتت مطوقة منذ حوالي أسبوعين من قوات النظام جنوباً، والقوات التركية والفصائل المعارضة من الجهات الثلاث الأخرى.