مطالبة أممية بدعم روسيا وأميركيا لإنهاء حصار سوريا

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وروسيا لم تقدما يد العون لحل المشكلات الإنسانية في سوريا في الآونة الأخيرة، فرغم وقف إطلاق النار إلا أنه يوجد 13 حصاراً تصل إلى حد "خنق السكان المدنيين".

وقال يان إيجلاند، مستشار الأمم المتحدة للعمليات الإنسانية في سوريا إن القيادة المشتركة الأميركية الروسية كانت "رائعة" العام الماضي، لكنه لم يلمس ذلك في الفترة الأخيرة.

وعبر عن أمله في أن تنضم الدولتان إلى تركيا وإيران في الدفع من أجل تحقيق انفراجة في "الجمود المروع"، الذي تواجهه قوافل الإغاثة خلال محادثات السلام السورية المقبلة في آستانا وجنيف.