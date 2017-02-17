شاهد كيف صمم نظام الأسد سجن تدمر لإذلال آلاف المعتقلين

يقع سجن تدمر #العسكري على بعد مئتي كلم شمال شرقي العاصمة دمشق بالقرب من #مدينة #تدمر الصحراوية والذي افتتح عام 1966 كان مخصصا للعسكريين.

ووصفته منظمة #العفو الدولية بأنه مصمم لإنزال أكبر قدر من المعاناة والإذلال والخوف بالنزلاء، حسب شهادات #سجناء سابقين، كان في السجن 7 ساحات خارجية وبين 40 و50 زنزانة كبيرة تحوي عددا من السجناء و39 زنزانة صغيرة، إضافة إلى 19 زنزانة تحت #الأرض للحبس الانفرادي.

وفي 1980 شهد السجن مجزرة أودت بحياة 2700 غالبيتهم من المعارضين بعد محاولة #اغتيال فاشلة استهدفت #حافظ الأسد ودمره داعش عام 2015.