شاهد كيف يحلق زبانية الأسد رموش معتقلي سجن تدمر!

تبث قناة "العربية" فيلماً وثائقياً يحكي قصة المعتقلين في سجون #النظام_السوري لمدة ساعتين على مدار يومين، حيث يبث الوثائقي الليلة #الجمعة ومساء غد السبت.

ويتحدث عن التجربة المريرة للسجناء داخل أسوار سجن تدمر، وفي الفيلم الوثائقي "تدمر" تحدث سجناء عن أحد أقسى سجون النظام السوري منذ اللحظات الأولى للاعتقال.

تبرز قضية المعتقلين في #سجون النظام بخاصة بعد تقرير #منظمة_العفو الدولية التي تحدثت عن 13 ألف قتيل، شنقهم النظام في سجن صيدنايا خلال خمس سنوات فقط.

وخلال الفيلم يتحدث معتقل سابق في سجن #تدمر عن سلسلة من أساليب التنكيل والتشويه التي ترتكب بحق السجناء كحلاقة #الشعر والحواجب ورموش العين.