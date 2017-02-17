من أستانا.. روسيا تتعهد بوقف قصف مناطق المعارضة

انتهت الجولة الثانية من اجتماع أستانا بعد 4 ساعات من النقاش من دون بيان ختامي، ورغم أن الاجتماع لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، إلا أن وفد المعارضة أبدى نوعاً من التفاؤل إزاء النتائج.

وقال محمد علوش، رئيس وفد المعارضة: "تلقينا تعهداً روسياً بالوقف الفوري للقصف في المناطق التابعة للمعارضة"، وأضاف علوش: روسيا وعدت بتقديم برنامج لفك الحصار عن الغوطة الشرقية ووضع آليات لهذا الأمر، إن هذه الأجندة ستصلنا قريبا عبر الضامن التركي".

ورغم نفي رئيس وفد المعارضة التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة لوقف إطلاق النار، إلا أنه طالب بدور عربي كبير في أي لجنة تشكل لهذا الغرض.

وعلى النقيض كان موقف وفد النظام، حين وصف رئيسه بشار الجعفري الاجتماع بالفاشل، وشنّ هجوماً عنيفاً على تركيا ووفد المعارضة.

وأضاف الجعفري، تركيا والمعارضة المسلحة تحاولان عرقلة المفاوضات والتمثيل منخفض المستوى للوفد التركي لا يرقى لوضعها كضامن.

كما قللت موسكو من أهمية البيان الختامي، حيث قال الوسيط الروسي إن عدم وجوده لا يعني وجود تناقضات أو خلافات بين الأطراف الضامنة.

أما إيران حليفة الأسد، فقال ممثلها في الاجتماع إن الأطراف المتحاورة في بداية طريق صعب، مشيراً إلى لقاء آخر خلال شهر.