هذه هي مفاجأة أنجلينا جولي وكريستيانو رونالدو للسوريين

تستعد النجمة العالمية ومبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون اللاجئين، أنجلينا جولي، مع نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو لمسلسل يُجسّد معاناة عائلة سورية لاجئة.

وبحسب المخرج التركي "أيوب ديرليك"، تبدأ مرحلة مونتاج المسلسل خلال الأيام المقبلة، وعقب الانتهاء منها سيتواصل مع بعض الدول في الشرق الأوسط لإكساب المشروع صبغة دولية.

وبيّن ديرليك في لقاء مع وكالة الأناضول، أن المسلسل يدمج الدراما والحب والنضال من أجل البقاء على قيد الحياة، ويهدف للمساهمة في تسليط الضوء على معاناة ومأساة العائلات اللاجئة بشكل عام.

وحول طاقم الفنانين الذين سيمثّلون في المسلسل، أوضح المخرج التركي: "ستزور أسماء مشهورة عالمية ولاية غازي عنتاب للمساهمة في هذا المشروع، ونحن على تواصل مع عدد من مؤسسات الإغاثة العالمية".