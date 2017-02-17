عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

هذه هي مفاجأة أنجلينا جولي وكريستيانو رونالدو للسوريين

المصدر: دبي - العربية.نت
أنجيلينا جولي
رابط مختصر

تستعد النجمة العالمية ومبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون اللاجئين، أنجلينا جولي، مع نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو لمسلسل يُجسّد معاناة عائلة سورية لاجئة.

وبحسب المخرج التركي "أيوب ديرليك"، تبدأ مرحلة مونتاج المسلسل خلال الأيام المقبلة، وعقب الانتهاء منها سيتواصل مع بعض الدول في الشرق الأوسط لإكساب المشروع صبغة دولية.

أنجلينا جولي تحت أمطار لبنان لأجل لاجئي سوريا أنجلينا جولي تحت أمطار لبنان لأجل لاجئي سوريا
أنجلينا جولي تلتقي أطفال سوريا اللاجئين أنجلينا جولي تلتقي أطفال سوريا اللاجئين
أنجيلنا جولي تتفقد أوضاع لاجئي سوريا شمال العراق أنجيلنا جولي تتفقد أوضاع لاجئي سوريا شمال العراق
كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو

وبيّن ديرليك في لقاء مع وكالة الأناضول، أن المسلسل يدمج الدراما والحب والنضال من أجل البقاء على قيد الحياة، ويهدف للمساهمة في تسليط الضوء على معاناة ومأساة العائلات اللاجئة بشكل عام.

وحول طاقم الفنانين الذين سيمثّلون في المسلسل، أوضح المخرج التركي: "ستزور أسماء مشهورة عالمية ولاية غازي عنتاب للمساهمة في هذا المشروع، ونحن على تواصل مع عدد من مؤسسات الإغاثة العالمية".

كلمات دالّة

#انجيلينا جولي, #كريستيانو رونالدو, #مسلسل, #سوريا, #لاجئين, #حرب, #بشار الأسد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر