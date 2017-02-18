البنتاغون: داعش بدأ الانسحاب من الرقة

أعلن البنتاغون، الجمعة، أن قادة تنظيم #داعش بدأوا يغادرون مدينة #الرقة السورية على وقع تقدم "قوات سوريا الديموقراطية" التي يدعمها التحالف الدولي ضد المتطرفين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، النقيب جيف ديفيس: "بدأنا نشهد أن عدداً كبيراً من القادة الكبار في تنظيم داعش، عدداً كبيراً من كوادرهم، بدأوا يغادرون الرقة"، مشيراً "لقد أخذوا في الاعتبار بالتاكيد أن نهايتهم وشيكة في الرقة".

وتشكل الرقة الهدف الثاني الرئيسي للتحالف الدولي بعد مدينة #الموصل العراقية.

وبدأت قوات سوريا الديموقراطية هجوماً في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر يهدف أولاً إلى "عزل" المدينة السورية عبر قطع كل طرق التواصل بينها وبين الخارج.

ويقول البنتاغون إن هذا الهدف بات شبه منجز. وأوضح الجيش الأميركي أنه لم يعد أمام المتطرفين سوى طريق واحدة في جنوب شرق المدينة.

كما أوضح ديفيس أن هذه الطريق تقع على طول الضفة الشمالية لنهر الفرات وتربط الرقة بدير الزور، مشيراً إلى أن الطرق المؤدية إلى الشمال والغرب قطعتها قوات سوريا الديموقراطية عبر تدمير جسور على الفرات.