16 قتيلاً في قصف للنظام عند أطراف دمشق

قتل 16 شخصاً، بينهم امرأتان، السبت، في قصف صاروخي لقوات النظام السوري عند أطراف العاصمة، #دمشق ، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن "سبعة صواريخ وقذائف عدة أصابت مناطق على أطراف القابون"، وهو حي شمال شرق دمشق تسيطر عليها الفصائل المعارضة.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن "القصف استهدف مقبرة بينما كان يتم دفن أحد الأشخاص هناك".

وكان عبد الرحمن قد أشار في حصيلة سابقة إلى تسعة قتلى، لكن عدداً من الأشخاص فارق الحياة متأثراً بجروحه بعد ساعات من القصف.

كما لفت إلى أن "هناك أشخاصاً لا تزال حالاتهم حرجة".

كذلك قتل ثلاثة مدنيين، بينهم شقيقان، في غارات جوية للنظام على حي الوعر بمدينة #حمص (وسط)، السبت، وفق المصدر نفسه.