هل سيدخل وفد "الخوذ البيضاء" أميركا لحضور الأوسكار؟

حصل رائد الصالح، مدير منظمة #الخوذ_البيضاء التي تقوم بعمليات #إغاثة خطرة في #سوريا ، والمصور السينمائي خالد الخطيب على تأشيرتي سفر إلى الولايات المتحدة لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر في 16 فبراير/شباط، حيث رُشح فيلمهما الوثائقي "الخوذ البيضاء" للحصول على جائزة عن فئة أفضل فيلم وثائقي قصير.

وكان البعض يتخوف من عدم إمكان الصالح والخطيب من السفر إلى #أميركا بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير، والذي منع رعايا 7 دول منها سوريا من دخول أميركا مؤقتاً.

رغم حصولهما على تأشيرتي سفر ساريتي المفعول إلى الولايات المتحدة، فإنهما قلقان بشأن ما إذا كان سيسمح لهما بالدخول رغم إيقاف محكمة استئناف أميركية تنفيذ قرار ترمب.

وقد كشفت منتجة سينمائية مشاركة في حفل توزيع جوائز #الأوسكار أن هناك قلقا بشأن دخول الصالح والخطيب إلى الأراضي الأميركية، مضيفةً أن "قصص الخوذ البيضاء تعد من أشد القصص تأثيرا في هذا العصر لما يقدمونه من تضحيات".

رئيس النظام بشار الأسد كان استهزأ بأصحاب الخوذ البيضاء وسخر منهم عندما سأله صحافي ما إذا كانوا يستحقون التقدير، مجيبا: "ماذا قدموا لسوريا؟ ومن هم؟"، واصفاً إياهم بأنهم ينفذون "أجندات معينة".