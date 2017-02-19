أعنف هجوم على حي القابون الدمشقي منذ عامين

شنت قوات النظام السوري أعنف هجوم منذ أواخر 2014 على #حي_القابون ، شمال شرق #دمشق ، السبت بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد.

وأضاف المرصد أن #النظام_السوري استهدف مقبرة ومحيطها عند أطراف حي القابون على طرف الاتوستراد الدولي، بسبعة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض – أرض، وعدة قذائف ما أدى إلى وقوع 16 قتيلاً على الأقل، وعددا من الجرحى، لا يزال بعضهم بحالات خطرة.

وتعد تلك الحصيلة الأكبر لمجزرة نفذتها قوات النظام في حي القابون الدمشقي منذ العام 2014.

ولا تزال خروقات النظام تتوالى منذ دخول وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه في 30 ديسمبر الماضي حيز التنفيذ، بدعم من روسيا وتركيا، وتوقيع الفصائل المسلحة.