أول فيديو للداعشي الفرنسي بعد القبض عليه قرب الباب

أفاد ناشطون سوريون الأحد بأن الفصائل المشاركة في عملية #درع_الفرات أسرت قرب مدينة #الباب في ريف حلب الشرقي الفرنسي المسؤول عن تجنيد الشباب الأوروبي في #داعش والقائد العسكري في التنظيم جوناثان جيفري، الملقب بأبي إبراهيم الفرنسي، حسبما أفادت تنسيقية مدينة الباب وضواحيها.

وظهر الداعشي الفرنسي البالغ من العمر 34 سنة في فيديو يجيب على أسئلة أحد عناصر الجيش الحر على ما يبدو، ويقول إنه دخل سوريا قبل عامين، عبر تركيا.

وفي إجابته على الأسئلة يقول إنه متزوج، ومن مواليد مدينة تولوز في فرنسا.

يذكر أن الجيش الأميركي كان أعلن في 11 فبراير أنه استهدف المتطرف البارز في تنظيم داعش، الفرنسي الجزائري الأصل، رشيد قاسم خلال هجوم للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قرب الموصل، دون أن يجزم إن كان قتل أم أصيب فقط.