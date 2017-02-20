سوريا.. مقتل 4 جنود روس في انفجار قنبلة

لقي 4 #جنود #روس مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة في #سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين.

نقلت وكالات أنباء روسية عن #وزارة_الدفاع قولها إن 4 جنود روس قتلوا وأصيب آخران في سوريا، الخميس الماضي، عندما أصيبت سيارتهم في انفجار قنبلة بالتحكم عن بعد.

واوضحت وزارة الدفاع أن آلية الجنود كانت ضمن قافلة للجيش السوري متوجهة الى #حمص واستهدفت قرب مطار #طياس العسكري الذي كانت غادرته.

وأضافت: "بعد عبور 4 كيلومترات، تم تفجير عبوة يدوية الصنع من بعد تحت آلية العسكريين الروس".

وبذلك، يرتفع الى 26 عدد الجنود الروس الذين قتلوا في سوريا منذ بدء تدخل موسكو في هذا البلد في أيلول/سبتمبر 2015 بناء على طلب رئيس النظام بشار الأسد.

وتكبدت روسيا اكبر خسارة لها في سوريا في الأول من أب/اغسطس 2016 بمقتل 5 جنود تم إسقاط مروحيتهم في شمال غرب البلاد.



