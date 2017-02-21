أميركا تجمد الدعم العسكري لمقاتلي المعارضة غرب سوريا

قالت مصادر في المعارضة السورية إنه تم تجميد #الدعم_العسكري الذي نسقته #الاستخبارات_الأميركية لمقاتلي #المعارضة شمال غربي #سوريا منذ تعرض مواقعهم لهجوم من قبل متطرفين الشهر الماضي.

كما قال مسؤولون في المعارضة إنهم لا يملكون تفسيراً رسمياً للخطوة التي اتخذت هذا #الشهر لكنهم يعتقدون أن الهدف #الرئيسي منها هو الحيلولة دون سقوط #السلاح والمال في أيدي المتطرفين، وتوقعوا أن يكون هذا #التجميد مؤقتاً.

فيما أكد مسؤولون #أميركيون على اطلاع ببرنامج تسليح #المعارضة_السورية هذه #المعلومات، وأشاروا إلى أن تجميد #الدعم يرجع إلى #هجوم المتطرفين وليس تغير الإدارة الأميركية الشهر الماضي.