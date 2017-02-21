الجيش التركي: مقتل 44 من مسلحي داعش في سوريا

قال #الجيش_التركي ، الثلاثاء، إن 44 من مسلحي تنظيم #داعش قتلوا في عمليات تساندها #تركيا حول مدينة #الباب_السورية وفي ضربات للتحالف الذي تقوده #الولايات_المتحدة أمس الاثنين.

كما أضاف أن جندياً تركياً قتل وأصيب آخران خلال جهود لنزع الألغام والمتفجرات في المنطقة، مؤكداً من جديد على أنه بسط سيطرته إلى حد بعيد في المناطق السكنية في الباب.

ومدينة الباب معقل داعش، وتبعد 30 كيلومتراً عن #الحدود_التركية وهي هدف رئيسي منذ أن بدأت تركيا توغلاً مع #المعارضة_السورية في أغسطس/آب لطرد المتطرفين من حدودها ومنع تحقيق فصيل كردي مسلح لمكاسب هناك.

وقال الجيش التركي إن 15 من المتطرفين قتلوا في اشتباكات وقصف مدفعي وضربات جوية خلال العمليات في الباب، فيما قتل 29 ودمرت 4 مبانٍ في الضربات الجوية للتحالف.