بشار الجعفري يتلقى التعازي بوفاة فيتالي تشوركين

قال مندوب النظام السوري الدائم، لدى #الأمم_المتحدة ، بشار الجعفري، إنه تلقى مئات الرسائل والإيميلات والاتصالات، من "كل حدب وصوب، تحمل تعازي مرسليها الشخصية" له، جراء "رحيل المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، السفير فيتالي #تشوركين". وذلك في رسالة نشرها الجعفري في صحيفة "الوطن" السورية التابعة لنظام #الأسد، الثلاثاء، وكانت بعنوان: "وداعاً صديقي الغالي فيتالي تشوركين".

وقال #الجعفري في رسالته، إنه انضمّ "لصفوف أهل الفقيد متألماً لخسارة الراحل، وكأنه أحدهم، يتلقى التعازي من المعزين". مشيراً إلى أن من توجّهوا له بالتعزية، يعرفون "عمق العلاقة" التي كانت تجمعه بفيتالي تشوركين الذي أعلن عن وفاته، الاثنين.

ونوّه الجعفري بقيام تشوركين برفع يده "6 مرات" للدفاع عن نظام الأسد. قاصداً برقم (6) عدد الفيتوات التي رفعتها #موسكو من طريق مندوبها في #مجلس_الأمن، لإجهاض أي قرار يعاقب الأسد على جرائمه في سوريا، أو حتى مساءلته.

ونشرت الصفحة الفيسبوكية غير الرسمية للجعفري، تلك الرسالة فجر الثلاثاء، مزودة ببعض الصور الخاصة التي جمعته بفيتالي تشوركين.