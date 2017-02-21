للمرة الأولى.. سوريا الديمقراطية تدخل دير الزور

دخل تحالف قوات سوريا الديمقراطية، الذي تدعمه الولايات المتحدة، محافظة #دير_الزور للمرة الأولى في إطار حملة تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم #داعش ، وفق ما أفاد مصدر عسكري كردي الثلاثاء.

وجاء هذا التقدم ضمن عملية لمحاصرة #الرقة ، معقل التنظيم في #سوريا ، واستعادتها في نهاية المطاف.

وقال المصدر العسكري الكردي لرويترز إن "العمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية تجري الآن ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من جهة الشمال أي جنوب الحسكة".

كما أشار إلى استعاد نحو 15 قرية من قبضة "داعش" في المحافظة، دون أن يحدد متى حدث ذلك.

وفي السياق ذاته، قتل 11 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات في غارات جوية استهدفت بلدة صور شمالي محافظة دير الزور، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



ولم يتبين، بحسب المرصد، من هي الجهة التي نفذت الضربات أو إن كانت مرتبطة بتقدم قوات سوريا الديمقراطية في شمال المحافظة.